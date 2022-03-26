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futebol

Atacante Vitor Jacaré é apresentado pelo Bahia

Novo reforço se apresentou ao torcedor e citou a característica do seu jogo dentro de campo...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 12:32

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:32

Contratado para a disputa da Série B, o atacante Vitor Jacaré foi apresentado pelo Bahia e concedeu a sua primeira entrevista coletiva.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Consciente do momento da equipe, Jacaré acredita que o Tricolor vai precisar se entregar muito dentro das quatro linhas para voltar à elite do futebol nacional.
‘Acho que é importante para o atleta ter esse momento de treino, para que, quando começar a Série B, a gente esteja o melhor possível. Espero que a gente possa fazer grandes jogos. Sei que vai ser um campeonato difícil, disputado. Mas tenho certeza que o elenco vai dar o melhor para a gente brigar lá em cima, para subir para a Série A’, afirmou o atacante.
Na coletiva, Vitor Jacaré também se apresentou ao torcedor e contou um pouco da sua característica dentro das quatro linhas.
‘Minha característica é força, velocidade, drible, finalização. Já joguei de falso 9, joguei de 10 também. Com o próprio Guto já joguei assim. Vim aqui para somar. Se Deus quiser, disputar a posição e jogar. Uma disputa saudável. Quem tem a ganhar com isso é o clube. Independentemente de quem jogue, sei que vai dar o máximo dentro de campo para conquistar os triunfos’, declarou.
Crédito: FelipeOliveira/Bahia

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