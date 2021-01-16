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futebol

Atacante Thiago, do Cruzeiro, é diagnosticado com a Covid-19

O jogador já foi afastado, está em isolamento e deverá ficar fora dos treinos e jogos por pelo menos duas semanas...

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 18:02
Crédito: Thiago foi o nono caso de atleta do clube infectado pelo novo coronavírus-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O atacante Thiago, do Cruzeiro, testou positivo para a Covid-19 e foi afastado do elenco da Raposa. O jogador ficou de fora do duelo dos mineiros pela Série B, contra o Juventude, sábado, 16, em Caxias do Sul. Segundo o clube, o jogador fez os exames protocolares antes dos jogos e teve confirmado o diagnóstico da presença do vírus. Thiago está assintomático e já iniciou o isolamento.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE B. SIMULE OS JOGOS! O atacante tem sido utilizado com frequência por Felipão, principalmente como opção para o segundo tempo das partidas. O último caso de Covid-19 na Raposa foi do lateral Rafael Luiz, em novembro de 2020. Ao todo, nove atletas do elenco principal foram infectados pelo vírus.

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