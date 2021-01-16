Atacante Thiago, do Cruzeiro, é diagnosticado com a Covid-19

O atacante Thiago, do Cruzeiro, testou positivo para a Covid-19 e foi afastado do elenco da Raposa. O jogador ficou de fora do duelo dos mineiros pela Série B, contra o Juventude, sábado, 16, em Caxias do Sul. Segundo o clube, o jogador fez os exames protocolares antes dos jogos e teve confirmado o diagnóstico da presença do vírus. Thiago está assintomático e já iniciou o isolamento.