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futebol

Atacante Ronaldo comemora vitória do Bahia que resultou na saída do Z-4

Jogador do clube baiano afirmou que triunfo foi importante para respirar na tabela e elogiou a postura da equipe desde o início para jogar de forma agressiva...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 18:46

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 18:46

Crédito: Felipe Oliveira
Mesmo com 11 rodadas para ainda serem disputadas no Campeonato Brasileiro, o Bahia deu um passo importante ao sair do Z-4 ao vencer a Chapecoense por 3 a 0 , na Fonte Nova, em um confronto direto na parte debaixo da tabela. Mesmo com metade do returno pela frente o atacante Ronaldo valorizou o feito na rodada.- Muito importante esse triunfo porque além de sairmos da zona de rebaixamento abrimos dois pontos para Santos e Juventude. E, com certeza, fica muito mais fácil e leve trabalhar em um ambiente com o time fora do Z-4, do que na zona perigosa, tendo que vencer a qualquer custo na rodada.
Ronaldo, que entrou no intervalo da partida, ainda destacou a imposição do Bahia no inicio contra a Chapecoense como fundamental para o resultado.- O gol no inicio foi primordial para dar tranquilidade. Entramos com essa postura agressiva tanto que ampliamos antes da metade do primeiro tempo. Depois foi questão de tocar a bola e fazer o nosso jogo com paciência.

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