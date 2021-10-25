Atacante Ronaldo comemora vitória do Bahia que resultou na saída do Z-4

Mesmo com 11 rodadas para ainda serem disputadas no Campeonato Brasileiro, o Bahia deu um passo importante ao sair do Z-4 ao vencer a Chapecoense por 3 a 0 , na Fonte Nova, em um confronto direto na parte debaixo da tabela. Mesmo com metade do returno pela frente o atacante Ronaldo valorizou o feito na rodada.- Muito importante esse triunfo porque além de sairmos da zona de rebaixamento abrimos dois pontos para Santos e Juventude. E, com certeza, fica muito mais fácil e leve trabalhar em um ambiente com o time fora do Z-4, do que na zona perigosa, tendo que vencer a qualquer custo na rodada.