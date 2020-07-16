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Atacante Roberto deixa o hospital após ser internado com COVID-19

Jogador foi um dos 14 diagnósticos positivos detectados na Chapecoense, clube em disputa do Catarinense que foi mais afetado pelo novo coronavírus...
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Publicado em 

16 jul 2020 às 18:17

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:17

Crédito: Sirli Freitas/Chapecoense
Tendo feito uma postagem com tom alarmante em suas redes sociais ao ser internado em um hospital na cidade de Chapecó com direito a colocar na legenda "O maior desafio da vida", o atacante Roberto recebeu alta na noite da última quarta-feira (16) tendo se recuperado do quadro clínico de COVID-19.
A informação foi confirmada pelo próprio clube agregando que, nos últimos três dias, ele não apresentou nenhum sintoma do novo coronavírus.
Roberto foi um dos 14 integrantes da Chape que apresentaram resultado positivo para a doença, tornando o Verdão do Oeste a equipe em disputa do Campeonato Catarinense que mais apresentou casos.
Tamanha foi a "onda" de infecções, afetando também outras equipes da competição em um cenário que totalizava 20 infectados até a última segunda-feira (13), que a Federação Catarinense de Futebol (FCF) voltou atrás na retomada do estadual e adiou os confrontos decisivos das quartas de final.
Agora, o atleta voltará aos trabalhos junto com o restante do elenco na preparação para a retomada do estadual que já tem data para acontecer. No caso da Chape, o time de Umberto Louzer decide seu futuro no Catarinense visitando o Avaí na Ressacada em 29 de julho às 21h (horário de Brasília).

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