Atacante Roberto deixa o hospital após ser internado com COVID-19

Crédito: Sirli Freitas/Chapecoense

Tendo feito uma postagem com tom alarmante em suas redes sociais ao ser internado em um hospital na cidade de Chapecó com direito a colocar na legenda "O maior desafio da vida", o atacante Roberto recebeu alta na noite da última quarta-feira (16) tendo se recuperado do quadro clínico de COVID-19.

A informação foi confirmada pelo próprio clube agregando que, nos últimos três dias, ele não apresentou nenhum sintoma do novo coronavírus.

Roberto foi um dos 14 integrantes da Chape que apresentaram resultado positivo para a doença, tornando o Verdão do Oeste a equipe em disputa do Campeonato Catarinense que mais apresentou casos.

Tamanha foi a "onda" de infecções, afetando também outras equipes da competição em um cenário que totalizava 20 infectados até a última segunda-feira (13), que a Federação Catarinense de Futebol (FCF) voltou atrás na retomada do estadual e adiou os confrontos decisivos das quartas de final.