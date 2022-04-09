Atacante Rildo, do Grêmio, está perto de reforçar o Bahia

Perto de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro (o primeiro desafio será neste sábado, diante da Ponte Preta), o Grêmio segue formatando seu plantel onde a saída de nomes que devem ter menor espaço também faz parte do planejamento.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Com isso, o atacante Rildo, depois de chegar a fazer 12 partidas no Campeonato Gaúcho ainda na fase de classificação, está próximo de reforçar por empréstimo a equipe do Bahia, outro clube que disputa a segunda divisão nacional após cair em 2021.