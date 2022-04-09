Atacante Rildo, do Grêmio, está perto de reforçar o Bahia

Perto de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro (o primeiro desafio será neste sábado, diante da Ponte Preta), o Grêmio segue formatando seu plantel onde a saída de nomes que devem ter menor espaço também faz parte do planejamento.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Com isso, o atacante Rildo, depois de chegar a fazer 12 partidas no Campeonato Gaúcho ainda na fase de classificação, está próximo de reforçar por empréstimo a equipe do Bahia, outro clube que disputa a segunda divisão nacional após cair em 2021.
As informações dão conta de que os termos da negociação estão verbalmente acertados, faltando apenas a conclusão dos trâmites burocráticos para que haja o efetivo anúncio com validade até o fim da temporada.
Além de Rildo, a tendência é de que outros atletas que tem direitos ligados ao Imortal tenham seu futuro definido nos próximos dias, casos do também atacante Wesley (interessa ao CRB) e do lateral-esquerdo Gui Azevedo, perto do Ypiranga após passagem pelo Criciúma.