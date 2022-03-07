Atacante Richard, da base, é chamado para período de treinos no Corinthians: 'Mostrar o meu valor'

Desde que assumiu os treinamentos do Corinthians, o técnico Vítor Pereira acenou o desejo de ver com atenção os jovens do clube alvinegro. Um dos garotos que está no radar do treinador português é o atacante Richard, de 20 anos.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão

Nos últimos dias, Pereira iniciou um período de treinos com alguns jogadores que disputaram a última edição da Copinha, e estão sendo analisados pela sua comissão técnica. Entre eles, está o atacante Richard, que espera mostrar serviço ao novo comandante do Time do Povo.

- Muito feliz com a oportunidade de ser avaliado pela comissão técnica. Estou focado em aproveitar esse período da melhor forma, aprender bastante, e mostrar o meu valor ao treinador - contou o atleta, comprado da Ferroviária em 2019, e que tem contrato com o Timão até maio deste ano.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão

Pelas equipes de base do Timão, Richard acumula experiência em competições importantes. No início do ano, disputou a sua segunda Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Timão — oportunidade valorizada pelo atacante.

- Atuar pelo Corinthians é uma responsabilidade enorme, e sentimos isso desde a base. Na Copinha, por exemplo, jogamos em estádios lotados e com o incentivo da nossa torcida. Isso aumenta a identificação, a vontade de fazer história com essa camisa. É por isso que trabalho diariamente - concluiu.

Richard despontou cedo pela Ferroviária. Em 2018, com apenas 16 anos, o atacante estreou pelos profissionais da equipe, em partida da Copa Paulista. Ele ajudou a Locomotiva a ser vice-campeã do torneio naquela temporada. O bom desempenho despertou o interesse do Timão, que o contratou no ano seguinte.

Em sua primeira semana de treino no Corinthians, Vítor Pereira pediu para que o clube inscrevesse sete jogadores que estiveram na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior na lista B do Paulistão. São eles os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan, o lateral-direito Léo Mana, os meias Guilherme Biro, Keven e Matheus Araújo e o centroavante Felipe Augusto.