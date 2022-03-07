Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atacante Richard, da base, é chamado para período de treinos no Corinthians: 'Mostrar o meu valor'
futebol

Atacante Richard, da base, é chamado para período de treinos no Corinthians: 'Mostrar o meu valor'

Com contrato até maio de 2022, o atacante de 20 anos quer impressionar a comissão técnica de Vítor Pereira para poder conquistar seu espaço no Timão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 16:15

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:15

Desde que assumiu os treinamentos do Corinthians, o técnico Vítor Pereira acenou o desejo de ver com atenção os jovens do clube alvinegro. Um dos garotos que está no radar do treinador português é o atacante Richard, de 20 anos.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão
Nos últimos dias, Pereira iniciou um período de treinos com alguns jogadores que disputaram a última edição da Copinha, e estão sendo analisados pela sua comissão técnica. Entre eles, está o atacante Richard, que espera mostrar serviço ao novo comandante do Time do Povo.
- Muito feliz com a oportunidade de ser avaliado pela comissão técnica. Estou focado em aproveitar esse período da melhor forma, aprender bastante, e mostrar o meu valor ao treinador - contou o atleta, comprado da Ferroviária em 2019, e que tem contrato com o Timão até maio deste ano.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Pelas equipes de base do Timão, Richard acumula experiência em competições importantes. No início do ano, disputou a sua segunda Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Timão — oportunidade valorizada pelo atacante.
- Atuar pelo Corinthians é uma responsabilidade enorme, e sentimos isso desde a base. Na Copinha, por exemplo, jogamos em estádios lotados e com o incentivo da nossa torcida. Isso aumenta a identificação, a vontade de fazer história com essa camisa. É por isso que trabalho diariamente - concluiu.
Richard despontou cedo pela Ferroviária. Em 2018, com apenas 16 anos, o atacante estreou pelos profissionais da equipe, em partida da Copa Paulista. Ele ajudou a Locomotiva a ser vice-campeã do torneio naquela temporada. O bom desempenho despertou o interesse do Timão, que o contratou no ano seguinte.
Em sua primeira semana de treino no Corinthians, Vítor Pereira pediu para que o clube inscrevesse sete jogadores que estiveram na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior na lista B do Paulistão. São eles os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan, o lateral-direito Léo Mana, os meias Guilherme Biro, Keven e Matheus Araújo e o centroavante Felipe Augusto.
Crédito: RichardemaçãopeloSub-20doTimão(Foto:RodrigoGazzanel/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados