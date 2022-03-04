Atacante recebe homenagem por marca alcançada no Flamengo

O atacante Vitinho recebeu, nesta sexta-feira, homenagens da diretoria do Flamengo pela marca de 200 jogos vestindo o Manto Sagrado, alcançada no clássico com o Botafogo, no dia 23. O quadro e a camisa personalizada foram entregues pelo presidente Rodolfo Landim e diretor de futebol Bruno Spindel.GALERIA: Paulo Sousa cumpre promessa e prestigia basquete do Flamengo!Contratado em 2018, vindo do CSKA (RUS) como a contratação mais cara da história do Flamengo na época, Vitinho já soma 201 atuações pelo clube. São 121 vitórias, 48 empates e 32 derrotas, com 29 gols e 33 assistências. Já não convivendo mais com o peso de ser o atleta mais caro do Rubro-Negro - os investimentos em Pedro, Gabi e Arrascaeta foram maiores, por exemplo -, o camisa 11 tem sido o 12º jogador do Flamengo desde 2019. Apesar de não ser titular, contribuiu com bons números de gols e assistências nos últimos anos.