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futebol

Atacante recebe homenagem por marca alcançada no Flamengo

Vitinho alcançou 200 partidas diante do Botafogo, no dia 23 de fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 10:05

Publicado em 04 de Março de 2022 às 10:05

O atacante Vitinho recebeu, nesta sexta-feira, homenagens da diretoria do Flamengo pela marca de 200 jogos vestindo o Manto Sagrado, alcançada no clássico com o Botafogo, no dia 23. O quadro e a camisa personalizada foram entregues pelo presidente Rodolfo Landim e diretor de futebol Bruno Spindel.GALERIA: Paulo Sousa cumpre promessa e prestigia basquete do Flamengo!Contratado em 2018, vindo do CSKA (RUS) como a contratação mais cara da história do Flamengo na época, Vitinho já soma 201 atuações pelo clube. São 121 vitórias, 48 empates e 32 derrotas, com 29 gols e 33 assistências. Já não convivendo mais com o peso de ser o atleta mais caro do Rubro-Negro - os investimentos em Pedro, Gabi e Arrascaeta foram maiores, por exemplo -, o camisa 11 tem sido o 12º jogador do Flamengo desde 2019. Apesar de não ser titular, contribuiu com bons números de gols e assistências nos últimos anos.
Em 2021, foi o maior garçom da equipe, com 15 passes decisivos, e quinto maior artilheiro, com 14 gols. Com Paulo Sousa, o cenário segue o mesmo: Vitinho já deu três assistências para seus companheiros marcarem em 2022.
Neste domingo, com Vitinho à disposição, o Flamengo enfrenta o Vasco pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Confira a classificação e a tabela completa aqui!
Crédito: OpresidenteRodolfoLandimeodiretorBrunoSpindelaoladodeVitinho,nocentro(Foto:GabrielNuffer/Flamengo

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