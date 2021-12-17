Atacante Raniel pode trocar o Santos pelo Vasco na temporada 2022

O Vasco sinalizou o interesse no atacante Raniel, do Santos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE. O executivo de futebol santista, Edu Dracena, é quem está tratando das negociações.As conversas entre os clubes se iniciaram nesta semana e devem ter um desfecho nos próximos dias. O modelo do negócio ainda não foi decidido. O Peixe aceita emprestar o atacante, mas o Cruzmaltino teria que arcar com 100% de seus salários. Uma ida em definitivo ainda está sendo discutida.Aos 25 anos, Raniel tem contrato com o Santos até dezembro de 2023, mas pouco conseguiu produzir. Ao todo, foram 33 jogos e apenas três gols marcados pelo clube. Em 2021, Raniel somou 19 partidas e apenas um gol, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.No Peixe, o atacante viveu um drama pessoal. Em 2020, ele teve de passar por uma cirurgia devido a uma trombose venosa e ficou meses fora. Em seguida, teve um grave problema particular e, devido uma recuperação inadequada, teve de passar por uma segunda cirurgia em março deste ano.