Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Nicolas comemora conquista inédita do Internacional no Sub-20

Nicolas foi importante na conquista do Brasileirão Sub-20 do Inter no fim de semana...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 15:51
O atacante Nicolas comemorou no último domingo uma conquista inédita com a camisa do Internacional. Ele foi campeão do Brasileirão Sub-20 de 2021. O Colorado e o São Paulo empataram por 1 a 1 no Morumbi e, com o placar do jogo de ida, o time gaúcho se consagrou campeão do torneio nacional de base.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
'Momento único porque é uma conquista inédita do clube. É um título que buscávamos muito tempo. É uma felicidade enorme conquistar com essa camisa. Nunca mais vamos esquecer esse momento. O grupo se uniu mais, todo mundo com o mesmo objetivo, deu liga, as coisas começaram a dar certo e ganhamos confiança', celebra Nicolas.
O jogador vem se destacando entre os jogadores do time gaúcho no Brasileirão da categoria. Ele substituiu o artilheiro do time na final e fez bom papel no comando de ataque colorado. Nicolas é um jogador mais móvel, que aproveita bem os espaços deixados pela defesa adversária.
Rápido, em duas oportunidades, quase marcou seu gol na partida. Em uma das oportunidades, carimbou o travessão são-paulino. Com 20 anos, pode ganhar mais minutos na disputa do Gauchão de 2022. Nesta temporada, atuou no Estadual por duas vezes, totalizando 52 minutos.
O atleta também demonstra esperança em mais títulos. 'A expectativa é a maior possível. Temos o Gauchão e a Supercopa, e a confiança está lá em cima após ganharmos esse título. Vamos em busca desses títulos também', afirma.
Na atual temporada, ele disputou 22 partidas e marcou três gols. Com ele campo nessa temporada, o Inter não perdeu em 82% dos seus jogos.
Nicolas também já integra o time principal do Internacional e foi relacionado para dois jogos do Brasileirão 2021.
Crédito: NicolasfoicampeãocomoInter(BrunoFlicker/Inter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados