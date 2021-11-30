Atacante Nicolas comemora conquista inédita do Internacional no Sub-20

O atacante Nicolas comemorou no último domingo uma conquista inédita com a camisa do Internacional. Ele foi campeão do Brasileirão Sub-20 de 2021. O Colorado e o São Paulo empataram por 1 a 1 no Morumbi e, com o placar do jogo de ida, o time gaúcho se consagrou campeão do torneio nacional de base.

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'Momento único porque é uma conquista inédita do clube. É um título que buscávamos muito tempo. É uma felicidade enorme conquistar com essa camisa. Nunca mais vamos esquecer esse momento. O grupo se uniu mais, todo mundo com o mesmo objetivo, deu liga, as coisas começaram a dar certo e ganhamos confiança', celebra Nicolas.

O jogador vem se destacando entre os jogadores do time gaúcho no Brasileirão da categoria. Ele substituiu o artilheiro do time na final e fez bom papel no comando de ataque colorado. Nicolas é um jogador mais móvel, que aproveita bem os espaços deixados pela defesa adversária.

Rápido, em duas oportunidades, quase marcou seu gol na partida. Em uma das oportunidades, carimbou o travessão são-paulino. Com 20 anos, pode ganhar mais minutos na disputa do Gauchão de 2022. Nesta temporada, atuou no Estadual por duas vezes, totalizando 52 minutos.

O atleta também demonstra esperança em mais títulos. 'A expectativa é a maior possível. Temos o Gauchão e a Supercopa, e a confiança está lá em cima após ganharmos esse título. Vamos em busca desses títulos também', afirma.

Na atual temporada, ele disputou 22 partidas e marcou três gols. Com ele campo nessa temporada, o Inter não perdeu em 82% dos seus jogos.

Nicolas também já integra o time principal do Internacional e foi relacionado para dois jogos do Brasileirão 2021.