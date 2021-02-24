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Atacante não tem interesse em renovar contrato com o Chelsea

Tammy Abraham tem vínculo com o clube até 2023, mas pode sair na próxima janela de transferências. Com Tuchel, inglês perde espaço, enquanto Giroud se destaca...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 08:54

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 08:54
Crédito: Reprodução
O atacante Tammy Abraham não está interessado em negociar uma renovação de contrato com o Chelsea, segundo o “The Athletic”. O jogador, que tem vínculo com os Blues até 2023, deve buscar uma alternativa em sua carreira após a demissão de Frank Lampard. Com Tuchel, o inglês vê seus minutos em campo cada vez menores.Por outro lado, Giroud tem tido cada vez mais protagonismo sob comando do alemão e foi responsável por marcar o gol da vitória do Chelsea sobre o Atlético de Madrid na Champions League na última terça-feira. É possível que o francês assine um novo acordo por mais uma temporada antes do início da Eurocopa.
> Veja a tabela da Premier League
Além da renovação com o veterano, o clube londrino é um dos cotados na disputa pela contratação de Haaland. A equipe não tem o resultado esperado com a chegada de Timo Werner e o jovem de 20 anos pode ser a peça necessária para que Thomas Tuchel acabe com os problemas ofensivos e tenha um artilheiro nato no elenco.

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