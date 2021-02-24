Atacante não tem interesse em renovar contrato com o Chelsea

O atacante Tammy Abraham não está interessado em negociar uma renovação de contrato com o Chelsea, segundo o “The Athletic”. O jogador, que tem vínculo com os Blues até 2023, deve buscar uma alternativa em sua carreira após a demissão de Frank Lampard. Com Tuchel, o inglês vê seus minutos em campo cada vez menores.Por outro lado, Giroud tem tido cada vez mais protagonismo sob comando do alemão e foi responsável por marcar o gol da vitória do Chelsea sobre o Atlético de Madrid na Champions League na última terça-feira. É possível que o francês assine um novo acordo por mais uma temporada antes do início da Eurocopa.