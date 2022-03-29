Atacante na área! Alemão é apresentado pelo Internacional

Nesta terça-feira, o Internacional abriu o seu dia com a apresentação do atacante Alemão, que brilhou no Novo Hamburgo e despertou o interesse do Colorado.

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Agora, o jogador não esconde que pretende agarrar a oportunidade com unhas e dentes para fazer história no Beira-Rio.

‘É o maior desafio da minha carreira, o time de maior expressão. Tive passagens por vários clubes. Em todos, tive que me dedicar e correr atrás de melhorar para estar aqui com esta oportunidade’, declarou.

Emocionado, Alemão deixou claro que, a escolha pelo Internacional se deu por conta do seu amor de criança.

‘É até curioso. Eu não esperava. Tinham murmúrios do Grêmio, mas nunca chegou nada. O Ypiranga e o Brasil de Pelotas me procuraram. Quando veio o Inter... Pô! Meu time do coração. A felicidade foi enorme’.