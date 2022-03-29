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Atacante na área! Alemão é apresentado pelo Internacional

Centroavante se destacou pelo Novo Hamburgo e agora vai defender o Colorado em 2022...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:14

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 18:14
Nesta terça-feira, o Internacional abriu o seu dia com a apresentação do atacante Alemão, que brilhou no Novo Hamburgo e despertou o interesse do Colorado.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Agora, o jogador não esconde que pretende agarrar a oportunidade com unhas e dentes para fazer história no Beira-Rio.
‘É o maior desafio da minha carreira, o time de maior expressão. Tive passagens por vários clubes. Em todos, tive que me dedicar e correr atrás de melhorar para estar aqui com esta oportunidade’, declarou.
Emocionado, Alemão deixou claro que, a escolha pelo Internacional se deu por conta do seu amor de criança.
‘É até curioso. Eu não esperava. Tinham murmúrios do Grêmio, mas nunca chegou nada. O Ypiranga e o Brasil de Pelotas me procuraram. Quando veio o Inter... Pô! Meu time do coração. A felicidade foi enorme’.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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