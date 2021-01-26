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futebol

Atacante Mikael, do Sport, desperta interesse de time alemão

Multa do atacante formado no clube da Praça da Bandeira é de R$ 65,5 milhões para transferências internacionais
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Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:23
Crédito: Divulgação/Sport
Segundo informação apurada pelo Futebol Latino, na última semana um clube alemão que disputa a 2. Bundesliga fez sondagens ao atacante Mikael, do Sport. O jogador que tem apenas 21 anos e que está no clube pernambucano desde 2018 tem multa no contrato para transferências para a Europa no valor de 10 milhões de euros, equivalente na atual cotação a R$ 65,5 milhões. O vínculo tem duração até o fim de 2021.>Como está a briga do Sport para fugir da degola no Brasileirão?- Não podemos falar nomes do time e nem quem são os envolvidos, mas a transação envolve uma empresa de agenciamento da Europa. A procura gerou interesse e não descartamos a possibilidade, afinal sempre foi um sonho do Mikael jogar na Europa. Mas queremos esperar a reta final do Brasileirão para definir a próxima temporada - revelou Vinícius Pedrosa, empresário do jogador e proprietário da 'Elleven Sports'.
Segundo o empresário acrescentou, tanto o lado financeiro como a falta de oportunidades no time do técnico Jair Ventura no retorno do atleta para o Sport podem pesar na decisão. O time interessado no atacante está na briga pelo acesso para a primeira divisão da Bundesliga e quer reforçar o setor ofensivo com um 9 porque, hoje, não tem tantas peças para a posição.
Caso a competição europeia terminasse hoje, Hamburgo (36 pontos e líder) e Bochum (33) estariam diretamente qualificados para retornar à elite da Alemanha enquanto o Holsten Kiel, com 32 unidades, jogaria um play-off diante do Colônia (16° colocado na Bundesliga) pela terceira vaga.
Mikael é o atleta do elenco que mais fez gols na temporada até aqui. Ao todo foram oito gols em 30 jogos. Atrás dele, vêm os atletas Hernane (sete em 35 jconfrontos) e Leandro Barcia (sete em 28 jogos). A disputa também leva em consideração a minutagem dos jogadores na temporada pois, enquanto Mikael teve apenas 1475 minutos em campo, Hernane teve 1693 e o uruguaio contabilizou 1916.
Natural de Bacabal, no Maranhão, Mikael fez seu primeiro ano como atleta profissional em 2020. Emprestado para o Confiança no início do ano, o jogador fez 18 jogos e 7 gols pelo time sergipano, sendo decisivo na conquista do título estadual do Dragão. O atleta ainda disputou quatro partidas pela Série B e seis pela Copa do Nordeste antes de voltar ao Sport a pedido do clube.
Logo na partida que marcou a sua reestreia pelo Leão, o atacante balançou as redes contra o Inter com 13 minutos em campo. Esta partida ocorreu no dia 14 de outubro sendo que, de lá para cá, foram mais dez jogos, sendo apenas um como titular.

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