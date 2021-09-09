Atacante marca golaço em treino do Flamengo e brinca com bordão: 'Quando o Michael está feio, esquece!'

Não é novidade que Michael é um dos atletas mais extrovertidos do elenco do Flamengo. Ao marcar um golaço no treino desta quinta-feira, o atacante deu mais uma mostra de seu bom humor, adaptando o bordão do Gabigol para ele mesmo. Confira no vídeo abaixo, publicado pelo Rubro-Negro nas redes sociais. - Quando o Michael tá feito, esquece! - brincou o camisa 19 do Flamengo.