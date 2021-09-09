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Atacante marca golaço em treino do Flamengo e brinca com bordão: 'Quando o Michael está feio, esquece!'

Atacante Michael adaptou bordão utilizado pelo Gabigol ao marcar golaço no Ninho...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 18:30

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Não é novidade que Michael é um dos atletas mais extrovertidos do elenco do Flamengo. Ao marcar um golaço no treino desta quinta-feira, o atacante deu mais uma mostra de seu bom humor, adaptando o bordão do Gabigol para ele mesmo. Confira no vídeo abaixo, publicado pelo Rubro-Negro nas redes sociais. - Quando o Michael tá feito, esquece! - brincou o camisa 19 do Flamengo.
Com Michael à disposição, e vivendo grande fase sob o comando de Renato Gaúcho, o Flamengo volta a disputar o Brasileirão neste domingo, às 16h. O rival será o Palmeiras, em SP, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.

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