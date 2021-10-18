Atacante Lucão comenta fase do Guarani na Série B e fala sobre disputa acirrada pelo acesso

Hoje no Guarani, o atacante Lucão, pediu intensidade do elenco nas próximas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, que já está em seu final. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021.- Nossa ideia é terminar o ano vencendo e com o Guarani na Série A. Temos condições disso e estamos nessa briga. Não podemos deixar de acreditar. O grupo está muito motivado para crescer nestas próximas semanas.