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Atacante Lucão comenta fase do Guarani na Série B e fala sobre disputa acirrada pelo acesso

Jogador do Bugre destacou o equilíbrio na parte de cima da tabela da segunda divisão...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 17:41

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:41

Crédito: Divulgação / Guarani
Hoje no Guarani, o atacante Lucão, pediu intensidade do elenco nas próximas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, que já está em seu final. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021.- Nossa ideia é terminar o ano vencendo e com o Guarani na Série A. Temos condições disso e estamos nessa briga. Não podemos deixar de acreditar. O grupo está muito motivado para crescer nestas próximas semanas.
O jogador destacou o equilíbrio da segundona neste ano e como a disputa pelo acesso para a elite está nos detalhes e de quem for mais regular na reta final.- A Série B deste ano tem sido uma das mais equilibradas dos últimos anos. A briga está boa e quem errar menos agora conquistará a vaga na Série A.

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