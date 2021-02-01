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Atacante emprestado ao Figueirense despertou interesse de Ituano e São Caetano para o Paulistão

O atacante Geovane Itinga, que pertence ao Bahia e terminou a temporada no Figueirense, está em negociação para disputar o Campeonato Paulista de 2021...
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Publicado em 

01 fev 2021 às 18:59

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:59

Crédito: Na temporada de 2020, Geovane atuou porJuventus-SC, Brusque e Figueirense(Patrick Floriani / FFC
O Campeonato Paulista começa em menos de um mês, e os clubes já estão se preparando para a competição. Nos últimos dias, Ituano e São Caetano demonstraram interesse na contratação do atacante Geovane Itinga, que defendeu o Figueirense na Série B, através do seu agente, Luís Portela.
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O atleta de 22 anos foi revelado pelo Bahia e ainda tem contrato com clube baiano. Ele irá se apresentar ao Tricolor de Aço nos próximos dias para resolver as tratativas que definem o seu futuro. As negociações estão em andamento e seu destino deve ser no estado de São Paulo.
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃONa temporada de 2020, ele foi emprestado ao Juventus-SC, onde disputou o campeonato estadual e marcou 4 gols em 10 jogos, sendo um dos destaques da equipe que eliminou o Figueirense dentro do Orlando Scarpelli.
Após o estadual, Geovane foi emprestado ao Brusque, onde disputou 12 jogos e marcou 4 gols na Série C. Seu bom futebol chamou a atenção do Figueirense onde voltou a trabalhar com o técnico Jorginho, ambos defenderam as cores do Juventus-SC no primeiro semestre de 2020. Pelo Furacão, o atacante disputou 11 jogos e marcou um gol.

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