Atacante emprestado ao Figueirense despertou interesse de Ituano e São Caetano para o Paulistão

Crédito: Na temporada de 2020, Geovane atuou porJuventus-SC, Brusque e Figueirense(Patrick Floriani / FFC

O Campeonato Paulista começa em menos de um mês, e os clubes já estão se preparando para a competição. Nos últimos dias, Ituano e São Caetano demonstraram interesse na contratação do atacante Geovane Itinga, que defendeu o Figueirense na Série B, através do seu agente, Luís Portela.

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O atleta de 22 anos foi revelado pelo Bahia e ainda tem contrato com clube baiano. Ele irá se apresentar ao Tricolor de Aço nos próximos dias para resolver as tratativas que definem o seu futuro. As negociações estão em andamento e seu destino deve ser no estado de São Paulo.

VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃONa temporada de 2020, ele foi emprestado ao Juventus-SC, onde disputou o campeonato estadual e marcou 4 gols em 10 jogos, sendo um dos destaques da equipe que eliminou o Figueirense dentro do Orlando Scarpelli.