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futebol

Atacante do Sport comenta primeira semana de trabalho com Gustavo Florentín

Paulinho Moccelin elogiou estilo de jogo que técnico paraguaio deseja implementar e se vê favorecido...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 14:43
Crédito: Gustavo Florentín e Paulinho Moccelin em treino do Sport (Anderson Stevens/Sport
Depois de fazer sua estreia no comando técnico do Sport, o paraguaio Gustavo Florentín teve maior espaço de tempo para conhecer os atletas devido a folga no calendário em função das Datas FIFA. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando nesse maior contato com o novo comandante e até mesmo fazendo uma análise sobre o estilo de jogo que vem sendo trabalhado, o atacante Paulinho Moccelin se mostra animado. Isso porque, para ele, as transições mais rápidas para o ataque favorecem sua característica de velocidade:
- É sempre bom ter uma semana cheia de treinos. Não se tem desgaste de viagem, ainda mais que vamos jogar em casa, mas principalmente em função do tempo que temos disponível para aprimorarmos a parte coletiva mesmo. Tenho certeza que foi uma semana muito proveitosa e que vai impactar significativamente no nosso modo de jogar.
- O contato tem sido muito bom. Trabalho muito intenso, de transições rápidas. Isso é o que eu vinha fazendo: trabalhos de intensidade. Como sou um cara de muita velocidade, isso vai me ajudar bastante - acrescentou.
A próxima partida do Leão na temporada será na segunda-feira (13) recebendo o Internacional, na Ilha do Retiro, às 20h (de Brasília).

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