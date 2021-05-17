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futebol

Atacante do Palmeiras, Newton é convocado para a seleção do Panamá

Jogador consta na pré-lista de 40 nomes do treinador Thomas Christiansen para as eliminatórias da CONCACAF...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O técnico da Seleção do Panamá, Thomas Christiansen, convocou 40 nomes em uma pré-lista para a disputa das eliminatórias da CONCAF (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) para a Copa do Mundo de 2022. A lista, que ainda será reduzida, conta com o nome de Newton Williams, centroavante do Palmeiras.Emprestado ao Palmeiras pelo Costa del Este FC, do Panamá, o vínculo do jogador com o Verdão é válido até setembro de 2021, com valor de passe fixado. No clube desde janeiro, o camisa 9 das categorias de base já soma três jogos oficiais e três gols pelo sub-20, sendo titular e vice-artilheiro da equipe.Aproveitado por Abel Ferreira no Campeonato Paulista, Newton soma no estadual quatro partidas, 96 minutos, um gol e uma grande chance criada. Destaque pela finalização, força física e velocidade, o jovem foi comparado na redes sociais com o centroavante belga Romelu Lukaku.
A seleção panamenha entra em campo nos dias 05 e 08 de junho, diante da Anguilla e República Dominicana respectivamente. Com dois jogos disputados no Grupo D das eliminatórias, o Panamá divide a liderança com os dominicanos. Apenas o primeiro colocado se classifica para a próxima fase.

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