Atacante do Palmeiras, Newton é convocado para a seleção do Panamá

O técnico da Seleção do Panamá, Thomas Christiansen, convocou 40 nomes em uma pré-lista para a disputa das eliminatórias da CONCAF (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) para a Copa do Mundo de 2022. A lista, que ainda será reduzida, conta com o nome de Newton Williams, centroavante do Palmeiras.Emprestado ao Palmeiras pelo Costa del Este FC, do Panamá, o vínculo do jogador com o Verdão é válido até setembro de 2021, com valor de passe fixado. No clube desde janeiro, o camisa 9 das categorias de base já soma três jogos oficiais e três gols pelo sub-20, sendo titular e vice-artilheiro da equipe.Aproveitado por Abel Ferreira no Campeonato Paulista, Newton soma no estadual quatro partidas, 96 minutos, um gol e uma grande chance criada. Destaque pela finalização, força física e velocidade, o jovem foi comparado na redes sociais com o centroavante belga Romelu Lukaku.