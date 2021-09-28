Atacante do Manchester United pode substituir Haaland no Dortmund

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP

Anthony Martial, atacante do Manchester United, está na lista do Borussia Dortmund como um dos nomes para substituir Haaland em 2022, segundo o "Sport1". No entanto, o atleta é avaliado em 45 milhões de euros (R$ 281 milhões) pelo "Transfermarkt", tem contrato até 2024 e o preço pode jogar contra o andamento da operação.Além disso, o atual salário do atacante francês, que recebe cerca de 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) por semana vestindo a camisa dos Diabos Vermelhos, é considerado alto para os padrões do Dortmund. Ainda assim, o jogador, que já foi pretendido há três temporadas, segue sendo bem avaliado no clube alemão.

> Veja a tabela da Bundesliga

Além de Martial, o Departamento de Estatística da equipe aurinegra também observa outros jogadores, sendo a maioria entre 19 e 24 anos e com um salário baixo. Nomes como os de Kasper Dolberg, Amine Gouiri e Noni Madueke estão entre os cotados.