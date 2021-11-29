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futebol

Atacante do Manchester City está na mira do Barcelona, mas valor assusta

Ferran Torres está disposto a vestir a camisa blaugrana, mas clube inglês só deve liberar o atacante entre 70 a 80 milhões de euros...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 11:26
O Barcelona busca a contratação de Ferran Torres, atacante do Manchester City. No entanto, segundo o "Mundo Deportivo", o clube inglês só deve negociar a transferência do espanhol por um valor entre 70 a 80 milhões de euros (R$ 442 milhões a R$ 505 milhões).O jovem jogador de 21 anos também tem a intenção de vestir a camisa do clube catalão. O atacante, que está se recuperando de uma fratura no pé direito sofrida com a seleção espanhola, foi contratado pela equipe de Pep Guardiola na última temporada e tem contrato até 2025.
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Os blaugranas negociam com paciência a operação, uma vez que há todo o mês de dezembro e janeiro para acertar a contratação de Torres ainda nesta temporada. Além disso, o clube está disposto a incluir outros atletas na operação, sendo que Coutinho, Sergiño Dest, Sergi Roberto, Lenglet e Mingueza estão na lista dos que podem ser transferidos.
Xavi, novo técnico do Barcelona, entende que o clube precisa de mais opções no sistema ofensivo. O clube conta com Ansu Fati, Depay, Dembélé e De Jong saudáveis, enquanto Aguero está afastado por conta de uma arritmia cardíaca e Braithwaite sofre com uma lesão no joelho.
Crédito: FerranTorreséalvodeinteressedoBarcelona(Foto:SCOTTHEPPELL/POOL/AFP

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