Atacante do Inter, Guerrero se envolve em acidente de trânsito

Crédito: Atleta não apresentou ferimentos após acidente de carro (Ricardo Duarte/Inter

O atacante Paolo Guerrero sofreu um acidente de carro na tarde desta quarta-feira (18) na cidade de Porto Alegre, mais precisamente no bairro Vila Nova, zona sul da capital gaúcha. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informações que foram divulgadas pela Brigada Militar, o choque entre o veículo de Guerrero e dos ocupantes do outro veículo teve como consequência ferimentos leves somente para quem estava no outro carro. Por isso, eles foram levados ao Hospital de Pronto Socorro.

No caso do jogador, o mesmo não se feriu e esteve a todo momento no local do acidente para prestar os devidos socorros.

Em nota oficial, o Internacional se pronunciou sobre o caso indicando onde, além de esclarecer sobre a condição de Guerrero, passou a informação de que o outro veículo teria invadido a faixa ocupada pelo automóvel do peruano: