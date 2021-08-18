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futebol

Atacante do Inter, Guerrero se envolve em acidente de trânsito

Informações da Brigada Militar dão conta de duas pessoas feridas e que precisaram ser conduzidas ao hospital...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 18:13
Crédito: Atleta não apresentou ferimentos após acidente de carro (Ricardo Duarte/Inter
O atacante Paolo Guerrero sofreu um acidente de carro na tarde desta quarta-feira (18) na cidade de Porto Alegre, mais precisamente no bairro Vila Nova, zona sul da capital gaúcha. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informações que foram divulgadas pela Brigada Militar, o choque entre o veículo de Guerrero e dos ocupantes do outro veículo teve como consequência ferimentos leves somente para quem estava no outro carro. Por isso, eles foram levados ao Hospital de Pronto Socorro.
No caso do jogador, o mesmo não se feriu e esteve a todo momento no local do acidente para prestar os devidos socorros.
Em nota oficial, o Internacional se pronunciou sobre o caso indicando onde, além de esclarecer sobre a condição de Guerrero, passou a informação de que o outro veículo teria invadido a faixa ocupada pelo automóvel do peruano:
- O atleta Paolo Guerrero sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira. Seu veículo foi atingido por outro carro que perdeu o controle e invadiu a faixa contrária. Guerrero está bem e foi liberado do local após a chegada das autoridades e feitos os devidos registros do acidente

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