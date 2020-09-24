Atacante do Inter fala sobre preparação para o Gre-Nal no Brasileirão Feminino

Crédito: Mari Capra/Internacional

A semana da dupla Gre-Nal já teve seu grau de tensão no confronto válido pela Libertadores na última quarta-feira (23). Porém, no futebol feminino, os rivais se encaram novamente nessa quinta-feira (24) em embate válido pelo Brasileirão.

No campeonato nacional feminino, o mando de campo é do Grêmio e a partida está prevista para acontecer no estádio Vieirão, em Gravataí, às 15h.

Entre os destaques do time Colorado está a atacante Shashá, de 26 anos, que falou sobre a preparação para o confronto:

- A expectativa é boa, a gente vem treinando forte a cada semana e o grupo está bastante focado para o jogo de quinta feira. A semana de pausa nos deu uma semana completa de treinos e está sendo muito produtiva.

O Gre-Nal já tem sua importância natural, entretanto há um fator que adiciona ainda mais emoção no duelo. As duas equipes tem a mesma pontuação e ocupam a quarta e quinta colocações, situação que foi avaliada pela atacante do Inter: