Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante do Inter fala sobre preparação para o Gre-Nal no Brasileirão Feminino

Shashá entende que momento das equipes na classificação traz elemento ainda mais relevante para o embate dessa quinta-feira (24) em Gravataí...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 12:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 12:23
Crédito: Mari Capra/Internacional
A semana da dupla Gre-Nal já teve seu grau de tensão no confronto válido pela Libertadores na última quarta-feira (23). Porém, no futebol feminino, os rivais se encaram novamente nessa quinta-feira (24) em embate válido pelo Brasileirão.
No campeonato nacional feminino, o mando de campo é do Grêmio e a partida está prevista para acontecer no estádio Vieirão, em Gravataí, às 15h.
Entre os destaques do time Colorado está a atacante Shashá, de 26 anos, que falou sobre a preparação para o confronto:
- A expectativa é boa, a gente vem treinando forte a cada semana e o grupo está bastante focado para o jogo de quinta feira. A semana de pausa nos deu uma semana completa de treinos e está sendo muito produtiva.
O Gre-Nal já tem sua importância natural, entretanto há um fator que adiciona ainda mais emoção no duelo. As duas equipes tem a mesma pontuação e ocupam a quarta e quinta colocações, situação que foi avaliada pela atacante do Inter:
- O jogo é de total importância já que nós estamos com o mesmo números de pontos do Grêmio. E buscaremos os três pontos para subir ainda mais na tabela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados