Atacante do Fluminense sub-23 projeta campanha no Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Crédito: Christian está no elenco do Fluminense sub-23 dirigido por Marcão, que disputará o Brasileirão de aspirantes a partir de outubro (Divulgação

Restando pouco menos de um mês para o início do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, algumas equipes já definiram o grupo de jogadores que entrarão em campo para disputar a competição. O Fluminense está entre essas equipes mencionadas. O Tricolor montou o elenco Sub-23 neste ano, e fará sua estreia na competição contra o Avaí. O atacante Christian, de 21 anos, é uma das apostas do time comandado pelo técnico Marcão.

- Sabemos a importância da competição em termos de visibilidade. É um torneio disputado, no qual todas as equipes são equilibradas, sem nenhum tipo de favorito - disse Christian.

Com passagem pelo STK Samorin, da Eslováquia, e Fleetwood Town, da Inglaterra, o jovem jogador não titubeou ao falar sobre o carinho pelo Tricolor das Laranjeiras e disse que espera dar muitas alegrias à torcida. Além disso, o atleta comentou sobre os treinamentos e sua forma física durante a quarentena.

- Sou muito feliz aqui no Fluminense. Clube que me abriu as portas e vou carregar esse sentimento de gratidão para sempre comigo. Espero um dia poder retribuir esse carinho, e não vejo a hora de poder dar muitas alegrias a torcida tricolor - contou, e em seguida completou.

- Ficamos muito tempo longe dos gramados, e estar de volta é muito bom. Durante esse período, nunca deixei de trabalhar, busquei manter a forma física com os treinos em casa e com as chamadas de vídeo feitas pelo clube - concluiu.

O Campeonato Brasileiro de Aspirantes está previsto para ter seu início no dia 18 de outubro. Na competição, os 16 times estão divididos em dois grupos com oito clubes cada e se enfrentam em jogos cruzados. Com isso, os integrantes de um grupo enfrentam os do outro. De acordo com o site da confederação Brasileira de Futebol, na primeira rodada estão agendados os seguintes confrontos: