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Atacante do Flamengo tem empréstimo confirmado a clube da Série A

Vitor Gabriel defenderá o Juventude, por empréstimo, até o final desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 18:06

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:06

O atacante Vitor Gabriel defenderá o Juventude em 2022. Nesta terça, o clube confirmou que o jogador de 21 anos chega por empréstimo até dezembro, vindo do Flamengo. Formado no Ninho do Urubu, o centroavante não fez um 2021 pelo Rubro-Negro e não estava nos planos do departamento de futebol.Vitor Gabriel chegou no Flamengo, em 2015, para integrar a equipe sub-17. Na base, teve destaque na conquistas da Copa SP de Futebol Júnior, em 2018, e do Brasileirão Sub-20, em 2019, além de dois Cariocas da categoria. Entre os profissionais, contudo, ainda não conseguiu ter bom desempenho pelo clube.
São 22 jogos desde sua estreia, em 2018, e nenhum gol marcado. Entre 2019 e 2021, foi emprestado ao Braga (POR), onde atuou principalmente pelo time B.O atacante Vitor Gabriel tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023.
Crédito: VitorGabriel,de21anos,defenderáoJuventudeem2022(Foto:Reprodução/Juventude

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