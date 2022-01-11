Atacante do Flamengo tem empréstimo confirmado a clube da Série A

O atacante Vitor Gabriel defenderá o Juventude em 2022. Nesta terça, o clube confirmou que o jogador de 21 anos chega por empréstimo até dezembro, vindo do Flamengo. Formado no Ninho do Urubu, o centroavante não fez um 2021 pelo Rubro-Negro e não estava nos planos do departamento de futebol.Vitor Gabriel chegou no Flamengo, em 2015, para integrar a equipe sub-17. Na base, teve destaque na conquistas da Copa SP de Futebol Júnior, em 2018, e do Brasileirão Sub-20, em 2019, além de dois Cariocas da categoria. Entre os profissionais, contudo, ainda não conseguiu ter bom desempenho pelo clube.