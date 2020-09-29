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Atacante do Espanyol aparece como plano B para o Barcelona caso clube não feche com Depay

Raúl De Tomás, do Espanyol, vira alternativa para Barcelona. Depay é o alvo principal...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 13:37
Crédito: Divulgação / Site oficial do Espanyol
O Barcelona definiu o atacante Memphis Depay, do Lyon, como alvo para o ataque, a pedido do técnico Ronald Koeman. No entanto, com a proximidade do fim da janela de transferências e sem uma definição sobre a contratação do holandês ou não, os catalães já miram outros nomes para a posição.De acordo com informações da "Deportes Cuatro", o Barcelona definiu o atacante Raúl De Tomás, do Espanyol, como plano B. O jogador é um dos principais nomes da equipe da Catalunha e não terá sua vida facilitada para mudar de clube.
Com a saída de Suárez, o técnico Ronald Koeman tem insistindo com a direção do Barcelona que quer um centroavante à disposição para o setor ofensivo.

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