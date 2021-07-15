Atacante do Bragantino Feminino é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20

Crédito: Jogadora chegou ao Braga nesta temporada (Fernando Roberto

Na temporada 2021, Bragantino vem sendo reconhecido pela boa campanha até aqui no Campeonato Brasileiro Feminino A2 e também pelas atletas que se destacaram durante a competição como é o caso de Layssa Santos, de apenas 19 anos de idade. A atacante que teve uma importante passagem pelo Internacional (clube que defendeu entre 2017 e o ano passado) foi convocada, pela segunda vez no ano, para integrar a Seleção Brasileira Sub-20.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSLayssa foi contratada nesta temporada pelo time de Bragança Paulista como um dos grandes reforços que ajudariam o time a alcançar o título. Em oito jogos, a atleta marcou dois gols.

- Feliz por mais uma convocação para a Seleção Brasileira! Vestir a Amarelinha é o sonho de qualquer atleta no país e, graças a Deus e também a todo o apoio do Red Bull Bragantino, esse sonho se realiza mais uma vez. Mas agora o foco é na classificação para a semifinal do Brasileirão A2 e no acesso. Cheguei à equipe com esse objetivo e vou fazer de tudo para alcançá-lo - declarou Layssa.