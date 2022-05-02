Atacante do Barcelona é especulado em clubes da Premier League

Memphis Depay, atacante do Barcelona, está sendo especulado em clubes da Premier League, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, ainda não há nada avançado entre o atleta holandês, que tem contrato até 2023, e outra equipe.No último domingo, o camisa nove se pronunciou com relação ao seu futuro na equipe blaugrana. O jogador afirmou que gostaria de se sentir importante no clube pelos próximos anos.
> Veja a tabela da La Liga
- Vim para cá com vontade de jogar na equipe. Quero ser importante no time no ano que vem e nos próximos.
Depay foi contratado pelo Barcelona na última janela de transferências do verão europeu. Após um bom início com Ronald Koeman, o atacante foi perdendo espaço com as chegadas de Ferran Torres, Adama Traoré e Aubameyang.