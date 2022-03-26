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Atacante de Trinidad e Tobago é o primeiro reforço do Botafogo B

John Textor, dono do Botafogo, confirmou a chegada de Darius Lewis, do FC Florida, para o time sub-23 do Alvinegro...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 13:03

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 13:03
O Botafogo B, time de aspirantes que John Textor afirmou que planejava fazer, começa a tomar forma. O norte-americano anunciou, durante a madrugada desta sexta-feira, a chegada de Darius Lewis, atacante de Trinidad e Tobago, para a equipe de aspirantes do Glorioso.+ Novo desafio: Patrick de Paula terá missão de assumir o protagonismo no 'novo Botafogo'
O jogador estava no FC Florida, equipe dos Estados Unidos que John Textor também é dono. O atleta está no Brasil e já realizou os exames médicos para assinar com o Alvinegro.
Darius Lewis tem 22 anos e tem passagens pela seleção principal de Trinidad e Tobago. Ele foi convocado para amistosos em 2019 e chegou a balançar a rede duas vezes em uma partida Anguilla. Além disso, ele soma passagens por Philadelphia Union-EUA e KÍ Klaksvík, de Ilhas Faroe.
O time B do Botafogo será sub-23. No Brasil, o único torneio limitado a essa idade é o Brasileiro de Aspirantes.
Crédito: DariusLewiséreforçodoBotafogo(Foto:Reprodução

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