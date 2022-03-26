Atacante de Trinidad e Tobago é o primeiro reforço do Botafogo B

O Botafogo B, time de aspirantes que John Textor afirmou que planejava fazer, começa a tomar forma. O norte-americano anunciou, durante a madrugada desta sexta-feira, a chegada de Darius Lewis, atacante de Trinidad e Tobago, para a equipe de aspirantes do Glorioso.+ Novo desafio: Patrick de Paula terá missão de assumir o protagonismo no 'novo Botafogo'

O jogador estava no FC Florida, equipe dos Estados Unidos que John Textor também é dono. O atleta está no Brasil e já realizou os exames médicos para assinar com o Alvinegro.

Darius Lewis tem 22 anos e tem passagens pela seleção principal de Trinidad e Tobago. Ele foi convocado para amistosos em 2019 e chegou a balançar a rede duas vezes em uma partida Anguilla. Além disso, ele soma passagens por Philadelphia Union-EUA e KÍ Klaksvík, de Ilhas Faroe.

O time B do Botafogo será sub-23. No Brasil, o único torneio limitado a essa idade é o Brasileiro de Aspirantes.