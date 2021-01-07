Atacante Dandara, ex-Red Bull Bragantino, assina com Palmeiras para a equipe feminina

O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira (07), mais um reforço para a equipe feminina. O nome da vez é da atacante Dandara, de 24 anos, que se destacou em 2020 vestindo as cores do Red Bull Bragantino.
– É um momento único e uma alegria para mim e para toda minha família defender as cores de uma equipe do tamanho do Palmeiras. O belo projeto no feminino me encantou, quis fazer parte dessa equipe que busca ser vencedora. É um sonho que se realiza. Só tenho a agradecer ao clube por acreditar no meu potencial. É uma nova etapa que tem início na minha carreira e eu estou ansiosa para poder dar o melhor em campo pelo time e agregar ao elenco. A torcida pode esperar muita entrega e alegria em jogar futebol porque é como eu o vejo. Alegria, ousadia, mas sempre com responsabilidade – afirmou a jogadora ao site oficial do Verdão.A atleta iniciou sua carreira na Ferroviária, em 2018, e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2019. Após deixar o clube, passou por Napoli-SC, Ponte Preta e, recentemente, pelo Red Bull Bragantino, equipe na qual atuou 12 vezes, marcou três gols e foi eleita a melhor atacante do Paulistão 2020.
O Palmeiras passa por uma enorme reformulação na equipe feminina. Dez atletas que terminaram a última temporada no Verdão (sendo estas Bianca, Stella, Teffy, Karla Alves, Rosana, Janaína, Maressa, Angelina, Nicoly e Vitória) deixaram o clube, enquanto três renovaram até o momento (Ottilia, Ary Borges e Thaís). Com isso, o time foi ao mercado e contratou, além de Dandara, a atacante Chú, a meia Rafa Andrade e a zagueira Karol Arcanjo.