Atacante da Seleção Brasileira é oferecido ao Barcelona, diz jornal

O atacante Roberto Firmino, do Liverpool e Seleção Brasileira, foi oferecido para o Barcelona, segundo o portal "El Nacional". O clube inglês busca receber cerca de 16,5 milhões de euros (R$ 104 milhões) pela transferência do camisa nove na próxima temporada.O atleta de 30 anos, que fez uma parceria histórica nos Reds ao lado de Mo Salah e Sadio Mané, perde espaço na equipe de Jurgen Klopp por conta de lesões e pela disputa com Diogo Jota. Além disso, o centroavante possui contrato até 2023 e uma saída serviria para o clube de Anfield encher os cofres.

> Veja a tabela da Premier League

O comandante do Liverpool também está aberto a ideia de negociar Firmino, uma vez que o alemão confia nas capacidades técnicas de Jota e vê Minamino e Origi como boas peças de reposição no elenco. Além disso, os Reds podem buscar novas peças na janela de transferência.

Por outro lado, o Barcelona busca a contratação de um atacante desde a precoce aposentadoria de Agüero. Os culés têm Haaland como principal nome na agenda, mas também gostariam de contar com Álvaro Morata, embora Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, já tenha fechado as portas para a saída do espanhol neste mês de janeiro.