Atacante da Juventus sobre usar a camisa 7 que já foi de Cristiano Ronaldo: 'Não representa nada'

Dusan Vlahovic, novo atacante da Juventus, será o primeiro jogador da Velha Senhora a usar a camisa sete após a saída de Cristiano Ronaldo de Turim. No entanto, o sérvio não está preocupado com comparações e explicou o motivo da escolha do número.- A camisa sete não representa nada para mim, todos os números aqui são importantes, do um ao cem. Escolhi, pois era o mais próximo da nove (que pertence a Álvaro Morata). Estou aqui para ajudar os companheiros. O número não importa, conta apenas como jogamos, com que determinação e dedicação.
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O centroavante também já se prepara para conversar com o técnico Massimiliano Allegri e se mostra contente por poder disputar a Champions League.
- Tenho que conversar com Allegri. O objetivo é me encaixar nos esquemas do treinador, conhecer meus companheiros, criar uma relação humana. Cada detalhe faz diferença no futebol. A Champions League será uma emoção única e estarei preparado.
Por conta da Data Fifa, a Juventus não está jogando, mas volta a campo no próximo domingo e encara o Verona pelo Campeonato Italiano. Esta partida pode marcar a estreia de Vlahovic, que está em forma devido as recentes atuações com a camisa da Fiorentina.