Atacante da Juventus sobre usar a camisa 7 que já foi de Cristiano Ronaldo: 'Não representa nada'

Dusan Vlahovic, novo atacante da Juventus, será o primeiro jogador da Velha Senhora a usar a camisa sete após a saída de Cristiano Ronaldo de Turim. No entanto, o sérvio não está preocupado com comparações e explicou o motivo da escolha do número.- A camisa sete não representa nada para mim, todos os números aqui são importantes, do um ao cem. Escolhi, pois era o mais próximo da nove (que pertence a Álvaro Morata). Estou aqui para ajudar os companheiros. O número não importa, conta apenas como jogamos, com que determinação e dedicação.