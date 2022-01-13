Atacante da Juventus deve deixar clube italiano ao fim da temporada

Paulo Dybala deve deixar a Juventus ao fim da atual temporada, segundo o "TyC Sports". Ambas as partes haviam acertado os termos por uma renovação contratual há meses, mas a Velha Senhora decidiu mudar algumas condições, o que não agradou o argentino.Havia a expectativa de que a assinatura do acordo acontecesse em fevereiro, logo após o encerramento da janela de transferências do inverno europeu. As conversas, que começaram antes mesmo da pandemia da Covid-19, não chegam em lugar nenhum faltando pouco mais de cinco meses para o fim de contrato do camisa 10 com a equipe de Turim.