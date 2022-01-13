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futebol

Atacante da Juventus deve deixar clube italiano ao fim da temporada

Paulo Dybala não está satisfeito com a Velha Senhora após recuo na renovação de contrato e está disposto a procurar uma nova equipe para jogar na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 09:01

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 09:01

Paulo Dybala deve deixar a Juventus ao fim da atual temporada, segundo o "TyC Sports". Ambas as partes haviam acertado os termos por uma renovação contratual há meses, mas a Velha Senhora decidiu mudar algumas condições, o que não agradou o argentino.Havia a expectativa de que a assinatura do acordo acontecesse em fevereiro, logo após o encerramento da janela de transferências do inverno europeu. As conversas, que começaram antes mesmo da pandemia da Covid-19, não chegam em lugar nenhum faltando pouco mais de cinco meses para o fim de contrato do camisa 10 com a equipe de Turim.
Como agente livre, Dybala já pode assinar um pré-contrato com um novo clube para defender na próxima temporada. As informações apontam que o atacante está disposto a escutar ofertas que devem chegar nas próximas semanas diante do retrocesso nas negociações com a Juventus.
Após perder Cristiano Ronaldo no último mercado de verão europeu, a Velha Senhora pode iniciar a próxima temporada sem Dybala, sem Morata, que está emprestado pelo Atlético de Madrid, e com Chiesa ainda lesionado. Além disso, Vlahovic, um dos principais alvos da Velha Senhora, é cotado para vestir a camisa do Arsenal.
Crédito: DybaladevedeixaraJuventusnofimdatemporada(ALBERTOPIZZOLI/AFP

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