Atacante da base do Flamengo é comprado por clube da Ucrânia

O Dnipro-1, da Ucrânia, acertou a compra do atacante Bill, de 22 anos. O atleta já estava atuando por empréstimo no clube e, agora, passará a ter contrato definitivo e válido por cinco anos. O Flamengo, onde o jogador foi formado, receberá R$ 2,5 milhões pela transferência e manterá percentual dos direitos.