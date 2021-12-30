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Atacante da base do Flamengo é comprado por clube da Ucrânia

Bill estava emprestado ao Dnipro-1, que confirmou a compra do atacante de 22 anos...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 12:43

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 12:43

O Dnipro-1, da Ucrânia, acertou a compra do atacante Bill, de 22 anos. O atleta já estava atuando por empréstimo no clube e, agora, passará a ter contrato definitivo e válido por cinco anos. O Flamengo, onde o jogador foi formado, receberá R$ 2,5 milhões pela transferência e manterá percentual dos direitos.
Bill foi emprestado pelo Flamengo em fevereiro de 2021 e agradou o clube. Segundo os dados do portal Transfermarkt, o atacante disputou 18 partidas (duas como titular), marcou um gol e deu duas assistências pelo Dnipro-1.
Crédito: BilljáestavaatuandoporempréstimonoDnipro-1,daUcrânia(Foto:Divulgação

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