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futebol

Atacante da base do Corinthians sofre grave lesão no joelho

Arllan Pedro, da equipe sub-17 corintiana, rompeu o ligamento do joelho esquerdo e passará por cirurgia...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 17:11
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
Durante os treinamentos visando a estreia do Campeonato Brasileiro Sub-17, o atacante do Corinthians, Arllan Pedro, sofreu uma grave lesão. O atleta de 17 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Meu Timão".
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosO atleta, portanto, terá que passar por um procedimento cirúrgico, com prazo médio de seis a oito meses de retorno.
Desde o início deste ano integrando a base corintiana, Arllan tem contrato até o fim de 2022. O jogador atuava pelo Retrô (PE), onde chamou a atenção do Corinthians, que o contratou.
A estreia do "Timãozinho" no Brasileirão Sub-17 acontecerá no dia 8 de maio, contra o Internacional.
Até o momento, a categoria é a única entre as de formação no Timão que treina. O sub-20 não tem previsão de retorno, enquanto o sub-23 deve retomar as atividades presenciais na próxima semana.

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