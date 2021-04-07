Atacante da base do Corinthians sofre grave lesão no joelho

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

Durante os treinamentos visando a estreia do Campeonato Brasileiro Sub-17, o atacante do Corinthians, Arllan Pedro, sofreu uma grave lesão. O atleta de 17 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Meu Timão".

>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosO atleta, portanto, terá que passar por um procedimento cirúrgico, com prazo médio de seis a oito meses de retorno.

Desde o início deste ano integrando a base corintiana, Arllan tem contrato até o fim de 2022. O jogador atuava pelo Retrô (PE), onde chamou a atenção do Corinthians, que o contratou.

A estreia do "Timãozinho" no Brasileirão Sub-17 acontecerá no dia 8 de maio, contra o Internacional.