Atacante Claudinho fala sobre sua boa fase no Red Bull Bragantino

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O meia Claudinho vive grande fase com a camisa do Red Bull Bragantino repetindo as boas atuações que o fizeram se destacar na Série B de 2019. O jogador já é o artilheiro do time no Brasileirão onde balançou as redes por seis vezes sendo que quatro foram em golaços, o último contra o Sport na aliviante vitória por 2 a 1.

O atleta do Massa Bruta exaltou o tento marcado diante do Flamengo, porém sem deixar de considerar outros os quais ele considera também plasticamente bonitos

- O gol contra o Flamengo foi muito bonito, mas tenho outros dois também que foram lindos. Contra o Athletico-PR foi um dos que mais gostei. Agradeço demais pelos elogios - disse o meia.

Indagado se sonha com o Prêmio Puskás para algum dos seus gols, o jovem atleta reconheceu que seria algo que lhe traria bastante visibilidade.