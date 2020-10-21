Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atacante Claudinho fala sobre sua boa fase no Red Bull Bragantino

Jogador que vem se notabilizando pelos gols bonitos marcados recentemente chegou a falar até em Prêmio Puskas: 'Quem sabe não consigo uma visibilidade'...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 14:58
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O meia Claudinho vive grande fase com a camisa do Red Bull Bragantino repetindo as boas atuações que o fizeram se destacar na Série B de 2019. O jogador já é o artilheiro do time no Brasileirão onde balançou as redes por seis vezes sendo que quatro foram em golaços, o último contra o Sport na aliviante vitória por 2 a 1.
O atleta do Massa Bruta exaltou o tento marcado diante do Flamengo, porém sem deixar de considerar outros os quais ele considera também plasticamente bonitos
- O gol contra o Flamengo foi muito bonito, mas tenho outros dois também que foram lindos. Contra o Athletico-PR foi um dos que mais gostei. Agradeço demais pelos elogios - disse o meia.
Indagado se sonha com o Prêmio Puskás para algum dos seus gols, o jovem atleta reconheceu que seria algo que lhe traria bastante visibilidade.
– Sim, quem sabe não consigo uma visibilidade com esses meus gols que têm sido realmente muito bonitos. Fico feliz em ajudar a equipe com gols. Espero fazer ainda grandes jogos e auxiliar o time nos objetivos que temos nessa temporada – concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados