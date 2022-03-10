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futebol

Atacante Carlos Eduardo está perto de reforçar o Bragantino

Jogador com passagem por Goiás e Palmeiras teve como sua última equipe o Athletico-PR...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 14:49

Publicado em 10 de Março de 2022 às 14:49

Garantido no mata-mata do Campeonato Paulista e com uma temporada de muitos compromissos importantes pela frente, o Bragantino segue atento as oportunidades de mercado onde a próxima aquisição do clube está próxima de ser o atacante Carlos Eduardo.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!A informação que foi publicada pelo portal 'ge' dá conta que o atleta de 25 anos de idade está em contato com o Massa Bruta para acertar os últimos detalhes da transação que aconteceria por empréstimo. Neste momento, seus direitos pertencem ao Palmeiras em acordo com validade até dezembro de 2023.
A chegada de Carlos Eduardo pode ocorrer como forma de reabilitação para o jogador já que, depois de um primeiro ano de bons números no Athletico-PR (oito gols e cinco assistências em 45 compromissos), em 2021 foram somente dois tentos em 36 partidas, algo que fez o atleta perder bastante espaço no plantel.
O procedimento de contratar jogadores inicialmente emprestados em viés de baixa (má fase ou pouco espaço no elenco) para avaliar a adaptação ao estilo de jogo e, com a aceitação, avançar posteriormente para a compra em definitivo tem sido uma filosofia muito bem sucedida do clube do interior paulista.
Foi assim que a estrutura de nomes como Artur, Helinho, Hyoran, dentre outros, chegaram e assumiram papel de importância sob o comando de Mauricio Barbieri.
Crédito: Divulgação/AthleticoParanaense

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