'Assumo total responsabilidade pela derrota', diz Neto Borges

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O lateral-esquerdo Neto Borges se manifestou no último domingo, horas após o Vasco amargar a derrota para o Palmeiras em São Januário. Responsável por cometer o pênalti em Luiz Lima, que culminou no gol marcado por Luiz Adriano, o camisa 33 utilizou seu perfil na rede social para pedir desculpas aos seus colegas de equipe e à torcida cruz-maltina.

"Venho através dessa publicação me desculpar com toda a torcida Vascaína pela derrota de hoje , pedir desculpa aos meus companheiros que trabalharam forte o pré-jogo e pedir desculpas a comissão técnica que preparou bem a estratégia pra esse jogo (...)".