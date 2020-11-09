'Assumo total responsabilidade pela derrota', diz Neto Borges

O lateral-esquerdo Neto Borges se manifestou no último domingo, horas após o Vasco amargar a derrota para o Palmeiras em São Januário. Responsável por cometer o pênalti em Luiz Lima, que culminou no gol marcado por Luiz Adriano, o camisa 33 utilizou seu perfil na rede social para pedir desculpas aos seus colegas de equipe e à torcida cruz-maltina.
"Venho através dessa publicação me desculpar com toda a torcida Vascaína pela derrota de hoje , pedir desculpa aos meus companheiros que trabalharam forte o pré-jogo e pedir desculpas a comissão técnica que preparou bem a estratégia pra esse jogo (...)".
Em seguida, Neto falou sobre o pênalti que ele cometeu no decorrer do segundo tempo e assumiu a responsabilidade pela nova derrota do Vasco. "(...) uma fatalidade aconteceu e perdemos a partida. Assumo total responsabilidade pela derrota e tenho esperança por dias melhores". A equipe comandada por Ricardo Sá Pinto volta a campo no próximo sábado, às 16h30, quando mede forças com o Sport na Ilha do Retiro.