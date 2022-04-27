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Associação de cronistas esportivos cobra 'providências' do Flamengo após Diego ironizar jornalista

'ACERJ conclama o CRF a tomar providências e cuidar para que nunca mais se repitam fatos como este', publicou a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 16:23
Na última terça-feira, o CT do Flamengo foi palco de uma situação constrangedora e atípica: Diego Ribas, um dos capitães do time, , interrompeu a gravação da entrevista de seu companheiro Thiago Maia ao jornalista Venê Casagrande, do SBT, e, enquanto filmava, afirmou: "O homem das meias-verdades no Ninho do Urubu, vale tudo" (veja no vídeo acima).
E, nesta quarta-feira, a Acerj (Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro) publicou uma nota em repúdio à atitude do camisa 10, além de cobrar "providências" do clube. Confira a nota na íntegra:> GALERIA - Veja os projetos de novos estádios dos clubes brasileiros
"A ACERJ vem a público manifestar apoio e solidariedade ao associado Venê Casagrande, vítima de constrangimento por parte do atleta Diego Ribas, nas dependências do Clube de Regatas do Flamengo.

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