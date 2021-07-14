Assistente e árbitros de vídeo de Fluminense e Cerro Porteño são suspensos pela Conmebol

A Conmebol decidiu suspender por tempo indeterminado parte da equipe de arbitragem escalada para o jogo entre Cerro Porteño e Fluminense, ocorrido na última terça-feira, em Assunção. Julio Fernandez, Cesar Deishler e Eduardo Gamboa foram penalizados pela anulação de um gol legal do mandante. O árbitro Facundo Tello foi retirado da próxima etapa da competição mas não sofrerá sanções. No final do primeiro tempo, o assistente Julio Fernandez sinalizou o impedimento de Boselli antes do lance ser concluído, contrariando o regulamento. Cesar Deishler, que atuava como árbitro de vídeo, concordou com a interpretação e invalidou o gol mesmo após revisão. No momento, Samuel Xavier estava bem adiantado e dava condição legal ao gol.