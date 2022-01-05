Assistente de Klopp testa positivo para Covid-19 e Liverpool fecha CT

Após realizar o pedido de adiamento da partida contra o Arsenal pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool confirmou que Pep Lijnders, assistente técnico de Jurgen Klopp e responsável por comandar os Reds diante do Chelsea no último final de semana, testou positivo para a Covid-19.Além disso, o clube de Anfield informou que todas as operações que seriam realizadas nesta quarta-feira no Centro de Treinamento da equipe foram suspensas após a realização de uma bateria de exames em que diversos casos de Covid-19 foram diagnosticados no clube.
Com isso, o Liverpool não irá realizar uma entrevista coletiva que estava programada para acontecer nesta quarta-feira. Além disso, os Reds alegam que a preparação do time para o confronto desta quinta-feira está comprometida devido a ausência de diversos atletas e membros da comissão técnica.
Apesar do pedido pelo adiamento da partida, a EFL ainda não tomou uma decisão oficial. O Liverpool também pode se ver obrigado a pedir o reagendamento do jogo pela FA Cup contra o Shrewsbury Town marcado para o próximo domingo.