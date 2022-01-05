Assistente de Klopp testa positivo para Covid-19 e Liverpool fecha CT

Após realizar o pedido de adiamento da partida contra o Arsenal pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool confirmou que Pep Lijnders, assistente técnico de Jurgen Klopp e responsável por comandar os Reds diante do Chelsea no último final de semana, testou positivo para a Covid-19.Além disso, o clube de Anfield informou que todas as operações que seriam realizadas nesta quarta-feira no Centro de Treinamento da equipe foram suspensas após a realização de uma bateria de exames em que diversos casos de Covid-19 foram diagnosticados no clube.