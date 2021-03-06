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Assistências, passes e desarmes: as estatísticas de Samuel Xavier, reforço do Fluminense

Lateral-direito é uma das novidades do Tricolor Carioca para 2021...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 10:15
Crédito: Samuel Xavier deixa o Ceará após 3 anos (JL Rosa / SVM
De uma só vez o Fluminense anunciou a chegada de três novos reforços para a temporada 2021: o lateral-direito Samuel Xavier, ex-Ceará, o zagueiro Rafael Ribeiro, ex-Náutico, e o volante Wellington, ex-Athletico. O primeiro deles, um dos principais nomes do Vozão nas últimas temporadas na Série A.
Em sua segunda passagem pela equipe cearense, Samuel ultrapassou a marca dos 200 jogos com a camisa do clube - foram 217 ao todo. Apenas na última temporada foram 53 jogos disputados e três gols marcados. No Campeonato Brasileiro, Xavier foi titular nas 28 vezes em que esteve em campo.
O jogador conseguiu alguns bons números individuais na competição. Samuel foi, por exemplo, o 6º lateral-direito com mais passes para gol - três -, ficando atrás apenas de Isla, do Flamengo, e Nino Paraíba, do Bahia, com cinco, e o trio Madson, do Santos, Heitor, do Internacional, e Patric, do Sport, todos com quatro. Foi também o 8º da posição com mais grandes chances criadas: quatro, segundo dados do Sofascore.
Veja mais números de Samuel Xavier no Brasileirão 2020:- Dados do Sofascore e OGol
28 jogos​2386 minutos em campo1 gol3 passes para gol (6º entre os laterais-direitos)23 passes decisivos (10º entre os laterais-direitos)4 grandes chances criadas (8º entre os laterais-direitos)​41 desarmes (11º entre os laterais-direitos))​12 cruzamentos certos (15º entre os laterais-direitos)

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