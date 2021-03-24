Assinou! Santiago Tréllez é o novo reforço ofensivo do Sport

Crédito: Atacante acumula, no Brasil, passagens por Flamengo, Vitória, São Paulo e Inter (Divulgação/Sport

Negociação que já era comentada há algum tempo no mercado de transferências, a ida do atacante colombiano Santiago Tréllez do São Paulo para o Sport foi oficialmente concluída nessa quarta-feira (24) com a assinatura contratual e o anúncio do Leão da Ilha.Aos 31 anos de idade, Tréllez busca recuperar o bom futebol que conseguiu apresentar em outro clube do futebol nordestino, o Vitória. Na temporada 2017, o avante marcou dez gols em 23 partidas e chamou atenção do mercado apesar do rebaixamento do time baiano.

Depois disso, mesmo com a alta expectativa, o jogador natural da cidade de Medellín jamais conseguiu emendar uma sequência mais consistente e chegou a ser emprestado igualmente sem brilho para o Internacional. Agora, passa por novo empréstimo com vínculo até o final da temporada 2021.