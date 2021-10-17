Assessor técnico do Palmeiras, Edu Dracena é cogitado pela diretoria do Cruzeiro

O ex-zagueiro Edu Dracena é um dos nomes cogitados pelo Cruzeiro para a função de diretor de futebol. Atualmente, o dirigente ocupa a função de assessor técnico no Palmeiras. A informação foi divulgada pelo portal O Tempo.Com uma função voltada para a resolução de conflitos no vestiário, Dracena iniciou sua caminhada na diretoria do Verdão em 2020. Ele, no entanto, tem futuro incerto e espera a eleição presidencial no clube para definir o que fará em 2022.
Com isso, o Cruzeiro tem interesse na contratação do ex-atleta. O nome de Dracena agrada a alta cúpula mineira, principalmente pelo passado vencedor no clube.O dirigente, no entanto, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, ainda não recebeu contatos vindos da equipe mineira.
Quando jogador, Dracena fez parte do elenco campeão brasileiro em 2003, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.