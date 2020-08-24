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Assembleia Geral Extraordinária sobre diretas no Vasco é adiada

Prevista para ser realizada nesta terça-feira, reunião dos sócios para decidir sobre modelo de eleições presidenciais foi remarcada para domingo sem a reforma do estatuto em pauta...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 15:22
Crédito: Reprodução
O ano eleitoral do Vasco produziu mais um capítulo nos bastidores do clube, nesta segunda-feira. O presidente da Assembleia Geral, Faués Cherene Jassus, o Mussa, remarcou para o próximo domingo a AGE (Assembleia Geral Extraordinária), inicialmente agendada para esta terça, onde aconteceria a votação online sobre a adoção das eleições diretas para presidente. Na reconvocação, não consta o item da reforma do estatuto.
Uma decisão judicial do dia 15 de agosto deu à Junta Deliberativa (reunião dos cinco poderes do Vasco: diretoria administrativa, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Beneméritos e Assembleia Geral) o poder de definir sobre os critérios de sócios aptos a votarem. A lista que deveria estar definida na última sexta-feira, no entanto, ainda não ficou definida em razão de recursos e pedidos de impugnações de sócios ainda não analisados.

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