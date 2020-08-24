Assembleia Geral Extraordinária sobre diretas no Vasco é adiada

O ano eleitoral do Vasco produziu mais um capítulo nos bastidores do clube, nesta segunda-feira. O presidente da Assembleia Geral, Faués Cherene Jassus, o Mussa, remarcou para o próximo domingo a AGE (Assembleia Geral Extraordinária), inicialmente agendada para esta terça, onde aconteceria a votação online sobre a adoção das eleições diretas para presidente. Na reconvocação, não consta o item da reforma do estatuto.

Uma decisão judicial do dia 15 de agosto deu à Junta Deliberativa (reunião dos cinco poderes do Vasco: diretoria administrativa, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Beneméritos e Assembleia Geral) o poder de definir sobre os critérios de sócios aptos a votarem. A lista que deveria estar definida na última sexta-feira, no entanto, ainda não ficou definida em razão de recursos e pedidos de impugnações de sócios ainda não analisados.