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Assembleia Geral é convocada para votar eleições diretas e reforma do estatuto do Vasco separadamente

Faues Mussa confirma o que já havia indicado em comunicado anterior. AGE será no próximo dia 25 e será feita por meio eletrônico por causa da pandemia de Covid-19...
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Publicado em 

14 ago 2020 às 19:14

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 19:14

Crédito: David Nascimento
A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Vasco, marcada para o próximo dia 25, foi oficialmente convocada nesta sexta-feira. O presidente da Assembleia Geral do clube, Faues Mussa, fez a convocação nesta sexta-feira e a importante votação será feita com dois importantes registros: a aprovação ou não da reforma do estatuto e a aprovação ou não das eleições diretas serão mesmo feita em pontos separados; e a votação vai se dar por meio eletrônico.Mussa já havia indicado que optaria pela votação em pontos distintos, o que gerou polêmica no clube. O LANCE! publicou, na última terça-feira, as opiniões de atores políticos do clube sobre tal separação na AGE. O medo de uns e a tendência vista por outros é de que haja judicialização do tema. Mussa justificou a votação por meio eletrônico pela pandemia ainda vigente de Covid-19. O site para a votação será o assembleiavasco.elejaonline.com e será possível participar das 9h às 22h.
Têm direito a votar os sócios do clube há um ano, a contar deste dia 14 de agosto de 2020. Quem não consta na lista de sócios aptos a votar - que gerou polêmica recente - tem entre as próxima segunda e quarta-feira para reivindicar tal direito no e-mail [email protected].

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