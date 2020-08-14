Assembleia Geral é convocada para votar eleições diretas e reforma do estatuto do Vasco separadamente

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Vasco, marcada para o próximo dia 25, foi oficialmente convocada nesta sexta-feira. O presidente da Assembleia Geral do clube, Faues Mussa, fez a convocação nesta sexta-feira e a importante votação será feita com dois importantes registros: a aprovação ou não da reforma do estatuto e a aprovação ou não das eleições diretas serão mesmo feita em pontos separados; e a votação vai se dar por meio eletrônico.Mussa já havia indicado que optaria pela votação em pontos distintos, o que gerou polêmica no clube. O LANCE! publicou, na última terça-feira, as opiniões de atores políticos do clube sobre tal separação na AGE. O medo de uns e a tendência vista por outros é de que haja judicialização do tema. Mussa justificou a votação por meio eletrônico pela pandemia ainda vigente de Covid-19. O site para a votação será o assembleiavasco.elejaonline.com e será possível participar das 9h às 22h.