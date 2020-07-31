Assembleia Geral é comunicada para votar, separadamente, reforma do estatuto e eleições diretas no Vasco

Esta sexta-feira é um dia simbólico para a política do Vasco. O presidente da Assembleia Geral do clube, Faues Mussa, comunicou que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para o dia 25 de agosto será dividida em dois pontos separados: a votação para a aprovação ou não da reforma do estatuto e a votação para aprovação ou não da eleição direta para a diretoria do clube.Essa divisão ou não vinha causando dúvidas e polêmicas nos bastidores do clube nos últimos meses, e novas discussões deverão ser vistas em breve. A convocação oficial para a AGE será feita a dez dias da reunião.