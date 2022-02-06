Asensio marca golaço no segundo tempo e Real Madrid vence o Granada no Espanhol

Segue o líder. O Real Madrid recebeu o Granada neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, e venceu por 1 a 0. Em jogo duro, o único gol da partida foi marcado por Marco Asensio, já na reta final da partida na capital do país.PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de muito equilíbrio no Santiago Bernabéu. O Real Madrid teve ligeira vantagem, mas não conseguiu levar tanto perigo ao gol do time adversário e as equipes foram para o intervalo sem movimentar o placar na casa merengue.

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BOMBARDEIOPrecisando do resultado, o Real Madrid voltou para a etapa final atacante muito e o Granada torcendo apenas para acabar a partida e levar um ponto. A retranca, porém, foi vazada aos 29 minutos, com Asensio acertando uma bomba de fora da área sem chances para o goleiro Luis Maximiano.

DESFALQUESPrincipais nomes do Real Madrid, os atacantes Benzema e Vini Jr. não entraram em campo neste domingo, o que acabou sendo refletido na falta de criação do time de Carlo Ancelotti. O francês está lesionado, enquanto brasileiro estava suspenso. Mendy e Mariano, também contundidos, não jogaram.

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SEQUÊNCIA​Real Madrid e Granada terão agora a semana de descanso, visto que ambos estão eliminados da Copa do Rei. No próximo sábado, o time merengue encara o Villarreal, fora de casa, pela La Liga, enquanto o Granada visita a Real Sociedad, no domingo.