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Às vésperas do fim da janela, Jesus admite interesse em contratar Bruno Henrique: 'Gostaria de ter'

Ex-técnico do Flamengo e atualmente no Benfica, Jorge Jesus não escondeu que os Encarnados ainda cobiçam a contratação do atacante rubro-negro...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 14:20

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:20

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Neste dia 6 de outubro, mais precisamente esta terça-feira, a janela de transferências em Portugal será fechada. E toda a aflição do torcedor do Flamengo quanto ao interesse do Benfica em Gerson e Bruno Henrique, principalmente, pode cessar de forma definitiva. Contudo, Jorge Jesus falou algo que pode deixar a Nação ainda de cabelo em pé.Em recente entrevista coletiva, logo após a vitória dos Encarnados sobre o Farense por 3 a 2, pela 3ª rodada do Campeonato Português, o Mister revelou que as contratações de um zagueiro e um atacante serão fundamentais para o decorrer da temporada. E admitiu, na sequência, o interesse em Bruno Henrique, quando questionado sobre o camisa 27 do Flamengo
- São as duas posições importantes. Nós não temos as possibilidades para contratar os jogadores que eu gostaria, mas também se não forem esses, também não quero. Por isso, não vou avançar com nomes - disse Jorge Jesus, completando se preferiria a contratação de Rúben Semedo (defensor) ou Bruno Henrique:
- Entre os dois? Gostaria de ter os dois.
Cabe destacar que a venda do zagueiro Ruben Días, para o Manchester City, faz a diretoria do Benfica voltar a sonhar com uma dupla de jogadores do Flamengo: Bruno Henrique e Gerson. De acordo com o jornal lusitano "A Bola", o clube português estuda fazer nova investida pela dupla de destaques do Rubro-Negro. O defensor foi vendido por R$ 440 milhões nesta janela. Lucas Veríssimo, do Santos, já está próximo de um acerto.
E o Flamengo, por sua vez, já havia externado que a dupla sondada não será negociada caso a multa rescisória não seja paga integralmente. Citado por Jesus, Bruno Henrique, por exemplo, tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2023 e uma multa na casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 230,6 milhões).

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