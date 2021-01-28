Às vésperas de subir ao profissional, Matheus Martins celebra 'momento maravilhoso' no Fluminense

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O time Sub-17 do Fluminense é recheado de nomes promissores, não à toa é chamado de "Geração dos Sonhos". Entretanto, um deles tem se destacado ainda mais pela quantidade de gols. O atacante Matheus Martins, de 18 anos, é o artilheiro da equipe e já balançou a rede 15 vezes em 22 partidas, mas soma mais de 100 gols na base. Por isso, o jovem será um dos atletas escolhidos pelo Tricolor para integrar o profissional em 2021. Antes disso, porém, ele entrará em campo pela última vez nesta categoria. Nesta sexta-feira, os Moleques de Xerém fazem o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Estádio Luso Brasileiro, às 17h30. A ida, em Cotia, ficou empatada em 0 a 0.

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A versatilidade é um dos pontos fortes do atacante. Mesmo sem jogar como centroavante, ele faz muitos gols e pode aparecer mais aberto, pelo meio ou até mais recuado para auxiliar na criação. Matheus garante que quer apenas estar em campo e avalia a chance no time principal em breve.

- Minha preferência é por jogar, não importa a posição. Sou um jogador que gosta de ter a bola, e ter liberdade para criar oportunidades de gols para a equipe. Eu estou em um momento maravilhoso, mas que é potencializado por toda a equipe, porque temos jogadores muito qualificados. Eu espero que possamos coroar essa temporada com mais um título. Eu cheguei muito novo no clube e tenho cumprido diversas etapas de formação, sempre com muita dedicação. Se o clube entender que o meu momento para chegar ao profissional é agora, darei o meu melhor como sempre foi - afirmou o jovem.

- Essa questão extra-campo eu deixo para os meus empresários resolverem com o clube. Estou feliz no Fluminense, tenho o desejo de jogar profissionalmente aqui, mas sabemos que no futebol as coisas acontecem muito rápido. Meu foco é totalmente dentro de campo e, nesse momento, em conquistar a Copa do Brasil - disse.

Na semifinal contra o Flamengo, quando o Fluminense atropelou e somou um agregado de 9 a 1, o atacante fez três gols e deu uma assistência, além de uma bola caneta. Matheus Martins admite que o resultado dá confiança, mas ressalta a qualidade do São Paulo, adversário desta sexta. Na ida, fora de casa, os grandes destaques foram os goleiros. Caso o placar fique empatado, haverá decisão nos pênaltis. Ele é o artilheiro da competição.