Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Às vésperas de estreia, Palmeiras faz treino duro na Academia

Atividade durou mais de duas horas nesta sexta; Time viaja sábado para o interior...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 15:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 15:00

Já em ritmo de preparação para a estreia na temporada, neste domingo (23), contra o Novorizontino, fora de casa, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras realizou nesta manhã mais uma série de atividades na Academia de Futebol.O elenco do Verdão realizou treinos técnicos e táticos por cerca de duas horas.
Após o aquecimento, o elenco foi dividido em duas equipes para um longo treino coletivo em campo reduzido. O técnico Abel Ferreira comandou o trabalho e passou orientações individuais e coletivas.
Em seguida, os setores ofensivo e defensivo foram separados em metades diferentes do campo para trabalhos de posicionamento, finalizações e viradas de jogo, entre outros aspectos.
O zagueiro Kuscevic foi a única ausência do dia, já que foi liberado para apresentar-se antes à seleção chilena.
O elenco almoçou no refeitório da Academia e será liberado na parte da tarde. O time volta a treinar no sábado (22), às 9h30 (de Brasília), e viaja na sequência para o interior paulista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Crédito: GabrielMenino(decoleteePatrickdePauladurantetreinodestamanhãdoVerdão(Foto:CesarGrecco/Palmeiras)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados