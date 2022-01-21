Às vésperas de estreia, Palmeiras faz treino duro na Academia

Já em ritmo de preparação para a estreia na temporada, neste domingo (23), contra o Novorizontino, fora de casa, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras realizou nesta manhã mais uma série de atividades na Academia de Futebol.O elenco do Verdão realizou treinos técnicos e táticos por cerca de duas horas.

Após o aquecimento, o elenco foi dividido em duas equipes para um longo treino coletivo em campo reduzido. O técnico Abel Ferreira comandou o trabalho e passou orientações individuais e coletivas.

Em seguida, os setores ofensivo e defensivo foram separados em metades diferentes do campo para trabalhos de posicionamento, finalizações e viradas de jogo, entre outros aspectos.

O zagueiro Kuscevic foi a única ausência do dia, já que foi liberado para apresentar-se antes à seleção chilena.

O elenco almoçou no refeitório da Academia e será liberado na parte da tarde. O time volta a treinar no sábado (22), às 9h30 (de Brasília), e viaja na sequência para o interior paulista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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