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futebol

Às vésperas da Série B, Vasco encaminha definição do elenco

Com as chegadas de Sarrafiore e Daniel Amorim, restam poucas lacunas a serem preenchidas no grupo comandado por Marcelo Cabo...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Há menos de uma semana, o cenário era diferente. Mas somente aos olhos externos. O Vasco já tinha conversas avançadas e, no início desta semana, o elenco já está praticamente fechado. Isso às vésperas do início da Série B do Campeonato Brasileiro, objetivo maior da equipe na temporada.Na última quinta-feira, após o elenco sofrer redução por diferentes motivos, o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, veio a público. No dia seguinte, este LANCE! publicou sobre os indicativos das declarações do dirigente. Sarrafiore foi anunciado naquela quinta-feira e, nesta segunda, o L! informou sobre Daniel Amorim.
Dentre as necessidades reveladas pelo dirigente resta pouco a ser preenchido. A lateral-esquerda não é prioridade, tanto que não fazem questão de que seja um especialista; e um jogador mais ofensivo pode ser contratado também, a depender da capacidade do emprestado pelo Internacional de agregar na criação.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A estreia da equipe na competição é neste sábado e o técnico Marcelo Cabo já havia, no início do mês passado, encontrado a espinha dorsal. Nos dois últimos jogos o desempenho da equipe pareceu ter caído. Só que o treinador vai ficando com o elenco mais encorpado e definido para reencontrar o rumo.

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