Às vésperas da Série B, Vasco encaminha definição do elenco

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Há menos de uma semana, o cenário era diferente. Mas somente aos olhos externos. O Vasco já tinha conversas avançadas e, no início desta semana, o elenco já está praticamente fechado. Isso às vésperas do início da Série B do Campeonato Brasileiro, objetivo maior da equipe na temporada.Na última quinta-feira, após o elenco sofrer redução por diferentes motivos, o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, veio a público. No dia seguinte, este LANCE! publicou sobre os indicativos das declarações do dirigente. Sarrafiore foi anunciado naquela quinta-feira e, nesta segunda, o L! informou sobre Daniel Amorim.

Dentre as necessidades reveladas pelo dirigente resta pouco a ser preenchido. A lateral-esquerda não é prioridade, tanto que não fazem questão de que seja um especialista; e um jogador mais ofensivo pode ser contratado também, a depender da capacidade do emprestado pelo Internacional de agregar na criação.

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